Land van Oppem erkend als natuurreservaat

“Ons kleinste maar fijnste natuurgebiedje”, klinkt het tevreden bij Natuurpunt. “Vandaag 3 hectare groot, maar we willen graag bouwen aan meer en beter. En daarvoor is deze erkenning zo belangrijk. Nu komen er middelen voor het beheer en een kader waarbinnen meer aankopen mogelijk zijn.” Een van de eerste ingrepen is het verdere herstel van het poel- en grachtensysteem in het natuurreservaat. “We willen kost wat kost de waardevolle maar kwetsbare moerasbiotoop in stand houden.”

Het Land van Oppem, gelegen tussen Wolvertem en Oppem, bestaat uit een moerasbos waarin een reeks poeltjes werden aangelegd. Het is een paradijs voor insecten en amfibieën zoals: kikkers, padden, libellen en salamanders. Om een zo groot mogelijke biodiversiteit te verkrijgen werd naast spontane bosontwikkeling ook een stukje bos actief aangeplant op een droger stuk grond. “Door de erkenning komt Natuurpunt jaarlijks in aanmerking voor middelen om de natuurkwaliteit van het Land van Oppem verder te verhogen. Dit is een win-win dus voor mens én natuur in onze gemeente”, zeggen burgemeester Gerda Van den Brande en schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck.

Foto: Natuurpunt