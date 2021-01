Lange wachttijden bij aankoop nieuwe fiets

De verkoop van fietsen piekt als nooit tevoren. In de meeste gevallen is het maanden wachten op een nieuwe fiets. Dat is allemaal een gevolg van de coronacrisis en het feit dat veel meer mensen begonnen te fietsen.

Bij fietshandel Mobility by Olivier in Liedekerke is het serieus sprinten om de bestellingen bij te benen. Een tochtje op de fiets is een populiar tijdverdrijf en dus investeren veel Vlamingen in de aankoop van een fiets. Dat is goed nieuws voor de verkopers van fietsen maar de medaille heeft ook een keerzijde. “We hebben wel nog een voororder staan waar we nog een aantal fietsen gaan kunnen leveren dit jaar. Mensen gaan wel snel moeten zijn, want anders wordt het wachten tot de zomer van 2022”, zegt zaakvoerder Olivier Van Acker.

Tijdens de lockdown sprongen de Vlamingen massaal op de fiets. De tweewieler is een virusveilig alternatief om naar het werk te rijden of om te ontspannen in het weekend. Mountainbikes, racefietsen en e-bikes worden het meest verkocht. Om de vraag bij te kunnen houden, zou de productie kunnen worden opgedreven, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. “Het zijn niet alleen de fietsen, maar ook de onderdelen daarvan. Die laten ook op zich wachten”, zegt Olivier. “Dat heeft dan een grote impact op de zaak. Het wordt een heel moeilijk jaar voor ons.”