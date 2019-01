Leaerts dan toch in verdenking gesteld van omkoping

Burgemeester Kris Leaerts van Kampenhout staat dan toch als beklaagde terecht in een zaak van omkoping. Hij hield tot nu toe vol dat hem niets ten laste werd gelegd en hij enkel in de rand van het onderzoek werd genoemd. Maar het parket bevestigt dat Leaerts op 10 mei, samen met vijf andere beklaagden, voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moet verschijnen.

De feiten gebeurden in de periode van 1992 tot juni 2010. Het zou gaan om financieel gesjoemel bij een openbare aanbesteding. Daarbij zijn aannemers van het Oost-Vlaamse familiebedrijf Yvecon betrokken en de intercommunale Haviland, waar Leaerts werkt als projectadviseur; Hij staat samen met zijn collega-projectingenieur Filip terecht voor feiten van omkoping. Tijdens een huiszoeking bij de intercommunale werden dossiers en computers van beide heren in beslag genomen.

De rechtszaak werd vorig jaar al ingeleid in oktober en in december was er een vervolgzitting. Het parket van Oudenaarde bevestigt dat Leaerts drie dingen ten laste worden gelegd: valsheid in geschrifte, passieve corruptie en belemmering van de procedure bij openbare aanbesteding door schenkingen, beloften of andere frauduleuze praktijken. Op 10 mei komt de zaak opnieuw voor de correctionele rechtbank. Dan wordt een datum vastgelegd voor het vonnis.

Door de hele affaire heeft minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de benoeming van Leaerts tot burgemeester voorlopig uitgesteld. Hij blijft wel aan als uittredend burgemeester.

Stephan Verwee, directeur van de Intercommunale Haviland, reageert vanavond op de zaak in ons nieuws op RING tv.