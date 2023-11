Leerkracht Jorre Vanhaelen maakt met bordspel kans op Klasseprijs: “Jongeren leren graag als ze gemotiveerd zijn”

Jorre Vanhaelen maakt met zijn ontwikkelde bordspel Topografia kans op de Klasseprijs, dat is één van de deelprijzen van de Vlaamse Scriptieprijs. De 21-jarige leerkracht aardrijkskunde uit Buizingen zag tijdens de lessen dat de kennis van plaatsnamen van steden, bergen en riveren erop achteruit gaat. Topografia is daar een antwoord op. “De kennis wordt op een speelse manier aangeleerd en herhaald, waardoor die ook op langere termijn onthouden wordt”, zegt Jorre.

“Meneer, waar ligt dat ‘Groot-Hertugdom Luxenburg’?” Vele leerkrachten aardrijkskunde zullen kunnen bevestigen dat de kennis rond plaatsnamen van steden, landen, rivieren en bergketens steeds zwakker wordt. Uit een bevraging bij leerkrachten aardrijkskunde in heel Vlaanderen geeft 85% aan dat ze vinden dat dat soort kennis bij leerlingen in de eerste graad afzwakt. Daarom heeft Jorre Vanhaelen uit Buizingen ‘Topografia’ ontwikkeld, waarbij de kennis op een speelse manier wordt aangeleerd.

“Wanneer leren leerlingen graag? Die vraag stelde ik mij”, zegt Jorre Vanhaelen. “Het antwoord is even simpel als logisch: als ze gemotiveerd zijn. Dus betrok ik spelend leren erbij. Topografia is gebaseerd op het populaire bordspel Trivial Pursuit en is makkelijk te spelen. Het spel heeft wel een start, maar geen finish. Er wordt immers gespeeld over een lange tijdsperiode, bijvoorbeeld een trimester.”

Tijdens het spelen komen leerlingen voortdurend in contact met plaatsnamen. “De kracht van Topografia zit hem in de speeltijd”, zegt Jorre. “Door regelmatig te spelen en doordat dezelfde vragen steeds opnieuw naar boven komen na een bepaalde tijd, wordt het geleerde op verschillende momenten herhaald en wordt de kennis zelfs uit het langetermijngeheugen opgehaald. Zo onthouden leerlingen beter en is er sprake van een duurzame kennisopname.”