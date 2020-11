Leerkrachten De Springplank roepen op om te lezen en voor te lezen

De leerkrachten van Basisschool De Springplank in Asse pakken uit met een filmpje waarin ze kinderen oproepen om te lezen en ouders om voor te lezen. Want lezen maakt de verlengde herfstvakantie extra spannend én leerrijk.

De leerlingen van basisschool De Springplank hebben zelf al meegewerkt aan een boek samen met auteur Emy Geyskens uit Asse en Rob Geukens. Het heet ‘Coco & Munt de plastic dreiging’. Inspiratie voor het verhaal vonden ze in de moestuin van de school. Heel wat leerkrachten merken dat het leesniveau van kinderen er door corona op achteruit is gegaan. “Het is zeer belangrijk dat kinderen blijven lezen en oefenen. Want meer lezen leidt tot beter en liever lezen,” zegt Emy Geyskens.

Op basisschool De Springplank zitten ook heel wat anderstalige kinderen. Daarom zetten de leerkrachten extra in op een goed lees- en taalbeleid. Door het leuk te maken, merken de kinderen zelfs niet dat ze aan het leren zijn.

Meer hierover zie je vanavond na het nieuws op RINGtv.