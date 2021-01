Leerling Heilig Hart & College positief op Britse variant corona

In het Heilig-Hart en College in Halle is een leerling van het vierde middelbaar besmet geraakt met de Britse variant van het coronavirus. Dat bevestigt de school. De leerling is sinds woensdag thuis.

De school is er zeker van dat de leerling thuis en niet op school is besmet geraakt Alle klasgenoten en de leerkrachten die les geven aan de leerling moeten preventief in quarantaine. "We hebben op dit moment nog geen aanwijzing dat er een verdere verspreiding is in de school," aldus de directie. "We vertrouwen op de expertise van het CLB en zullen wanneer dat nodig is de komende dagen vedere info krijgen."

De school vraagt ouders en leerlingen om het hoofd koel te houden en de regels zo goed mogelijk te blijven volgen.