Leerlingen betogen voor veiligere schoolomgeving

Langs de drukke N285 van Asse naar Ternat liggen drie scholen. Sint-Martinus TSO-BSO, de vrije lagere school De Kleine Wereld en de basisschool van het gemeenschapsonderwijs Vijverbeek. Kinderen van die laatste twee scholen vertrokken vanochtend voor een optocht richting gemeentehuis.

"In mijn tien jaar dat ik les geef heb ik de situatie enorm zien achteruit gaan. We hebben een heleboel concrete voorstellen gedaan aan de gemeente Asse. De Nieuwstraat is dan wel een gewestweg, ik hoop dat de gemeente de problematiek ernstig neemt. De situatie wordt stilaan onhoudbaar," zegt Frederik De Veylder, leraar van Vijverbeek.

Verschillende partijen, waaronder scholen, buurtbewoners en de Fietsersbond, zaten de voorbije maanden rond de tafel. Dat resulteert in een manifest waarin ze eenrichtingsverkeer voorstellen in enkele straten, extra fietspaden vragen en een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in de hele wijk.

"Het is één van de drukste doorgangswegen in Asse. We gaan de voorstellen zeker bestuderen. Ik denk dat het haalbare maatregelen zijn. De voetgangers en fietsers moeten zich op een veel veiligere manier in het centrum kunnen bewegen," besluit Koen Van Elsen, burgemeester van Asse.