Leerlingen leren over de geheimen van fruitteelt

Leerlingen uit Roosdaal, Eizeringen en Lennik trekken vandaag naar fruitbedrijf Billens-Van Laer in Gooik om uitleg te krijgen over de appelteelt in onze regio. “Met de workshops leren de leerlingen over het leven als fruitteler en willen we ze aanzetten tot gezonde voedingsgewoonten”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Vier fruitbedrijven in Vlaams-Brabant ontvangen de komende weken zo’n 300 leerlingen van de derde graard lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Aan de hand van vijf workshops leren de leerlingen alles over het leven en het werk van de fruitboeren. “Zo bepalen leerlingen zelf het suikergehalte van een appel, komen ze te weten op welke manier de vruchten langer bewaard worden en proeven ze welke appel ze nu het lekkerste vinden”, zegt gedeputeerde voor land- en tuinbouw Tom Dehaene. “Als hoogtepunt steken ze de handen uit de mouwen en gaan ze appelen plukken in de boomgaard van de fruitboer.”

De provincie Vlaams-Brabant wil leerlingen met de workshops 'Vers van de pers' ook aanzetten tot gezonde voedingsgewoonten. “Een extra stuk fruit eten kan nooit kwaad”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Heel wat kinderen kennen appelen en peren wel maar hebben nooit een boomgaard in het echt gezien. Daar willen we verandering in brengen. Want wat smaakt er beter dan een zelf geplukt streekproduct?”, aldus Dehaene.