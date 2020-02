Leerlingen STK Kapelle-op-den-Bos winnen geldprijs van Unia

“De video's brengt bijzonder sterk in beeld wat structureel racisme is,” zegt persattaché Bram Sebrechts van Unia. “Met de wedstrijd ‘#GeefMe1Minuut’ moedigde Unia leerlingen uit heel België aan om een creatief filmpje van een minuut te maken tegen racisme. In het totaal werden ruim honderd filmpjes ingediend. De jury merkte op dat de leerlingen van het Sint-Theresiacollege erin slagen om in één minuut te vatten wat mensen meemaken als ze het mikpunt zijn van racisme. Dit is een sterke boodschap die getuigt van maturiteit.”

'Thema raakt ook jongeren'

In Cinema Vendôme mocht de school de prijs van 3.000 euro in ontvangst nemen. Het college zal het geld gebruiken om projecten rond diversiteit op te zetten. “We zijn bijzonder tevreden dat scholen werk willen maken van de strijd tegen racisme. Dat toont dat het thema ook jongeren raakt. Iedereen wil beter samenleven”, laat directeur Els Keytsman van Unia nog weten.