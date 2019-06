Leerlingen technisch- en beroepsonderwijs racen met zelfgemaakte drones in Zaventem

In Zaventem vindt vandaag een dronerace voor leerlingen scholen van het technisch en beroepsonderwijs plaats. Nadat ze zelf hun drone ontwierpen en bouwden wordt vandaag tijdens een wedstrijd beslist welke drone de beste is.

Het Aircraft Schools Challenge Project is een samenwerking tussen het Regionaal Technologie Centrum Vlaams-Brabant, ASCO industries, Thomas More hogeschool en DroneRacing Vlaanderen. De bedoeling is om door een samenwerking tussen de industrie en het technisch onderwijs jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op een technische loopbaan.

Nadat de leerlingen hun drones zelf ontworpen hadden, konden ze op de Thomas More hogeschool een frame voor hun racedrone spuiten. Vervolgens startte de assemblage van de motoren en propellers op het frame. Na het afstellen van de elektronica is de drone vandaag klaar om deel te nemen aan een race tussen verschillende scholen. Die vindt plaats in de gebouwen van ASCO Industries in Zaventem.

In onze nieuwsuitzending zie je een verslag van de wedstrijd.