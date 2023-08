Leeuws gemeentebestuur grijpt sluiting crèche aan om versneld eigen opvang te starten

Op 1 juli sloot kinderdagverblijf Kinderkasteel in Zuun de deuren. Rond dezelfde periode kreeg Sloeberke in Negenmanneke van het Agentschap Opgroeien te horen dat het dicht moet. Aanleiding zijn meerdere negatieve inspectieverslagen. Dat blijkt uit de Kinderopvangzoeker, waar je kan nagaan of er handhavingstrajecten lopen tegen kinderdagverblijven. De gemeente had intussen noodopvang voorzien. “We hadden een locatie, het Kinderkasteel in Zuun, we hadden de meubelen, verzorgsingskussens, alles wat nodig is. We hadden al een uitbater, coördinator en personeel”, vertelt burgemeester Jan Desmeth. “Maar toen liet de Raad van State begin deze week weten dat de beslissing van Opgroeien vernietigd werd.”

Gevolg: sinds deze week mag het Sloeberke opnieuw kinderen opvangen, tot er een definitieve uitspraak is. Begin november weten de ouders of Sloeberke de deuren moet sluiten of niet. Ook al Sloeberke weer mag opengaan, wil het gemeentebestuur de noodoplossing die werd voorzien, houden. “We vragen daarom aan minister Crevits om ons de gesubsidieerde plaatsen toe te kennen voor eind september. Vanaf 1 december als Sloeberke niet moet sluiten en aansluitend aan de noodopvang als Sloeberke wel moet sluiten. In het ene geval gaan we die nieuwe creche openen en voorrang geven aan de ouders van Sloeberke. En als Sloeberke toch mag openblijven, maken we er een nieuwe creche van, want de nood is hoog. Laten we hopen dat het Agentschap en de minister de bal voor open doel zal binnenkoppen.”