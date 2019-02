Lekkende waterleiding in Dilbeek wordt gedicht

Een paar weken geleden bleek dat er een lek was in de oude waterleiding onder de Brusselstraat en de Stationsstraat in Dilbeek. Vanaf maandag 4 februari starten de werken om de zaak te herstellen. Voor de werken aan de Brusselstraat is er een omleiding voorzien langs de Dansaertlaan. Voor wie richting Groot-Bijgaarden moet, is er een alternatief via de Tenbroekstraat en de Lindenberg. In die laatste straat geldt om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen tijdelijk eenrichtingsverkeer voor voertuigen. Tegen 16 februari moet de klus geklaard zijn.