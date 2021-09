Lennik handhaaft mondmaskerplicht tot eind september

In Lennik blijft de mondmaskerplicht behouden tot minstens eind september. Dat besliste burgemeester Irina De Knop (Open VLD). Nochtans zijn op 1 september in Vlaanderen een resem versoepelingen ingegaan. Maar om de lage besmettingsgraad in Lennik te vrijwaren, wil De Knop nog even strenger optreden.