Lennik wil nieuwbouw 't Rakkertje op de rails krijgen

Anderhalf jaar al ligt de bouw van de Lennikse school stil. Het gaat om een nieuwbouw klaslokalen, sportzaal en kantoren bevat. Kostprijs: 1,5 miljoen euro. Maar een buurtbewoner diende klacht in tegen de bouwvergunning. De buur beweerde dat het gebouw te groot was en inkijk zou veroorzaken en vreesde ook dat de mobiliteits- en veiligheidsmaatregelen niet voldoende zouden zijn.



Nu dient Lennik een nieuwe aanvraag in. Het klaslokaal dat zou uitgeven op de buren, is verplaatst naar de andere kant van de nieuwbouw. Bovendien komt er ook extra geluidsbuffering. Op het vlak van verkeersveiligheid zat de gemeente Lennik de voorbije maanden rond de tafel met het Agentschap Wegen en Verkeer.



Dat resulteert in een reeks maatregelen. Er komen extra wegmarkeringen ter hoogte van de oprit van de buren en er wordt werk gemaakt van de verlichting ter hoogte van de gemeenteschool, bijkomende voet- en fietspaden en een fietsoversteekplaats. Tot slot wordt ook de maximumsnelheid verlaagd. Tussen het kruispunt met Ninoofsesteenweg en het kruispunt met de Molenstraat mag je op de steenweg straks maar 50 in plaats van 70 kilometer per uur rijden.