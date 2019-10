Leuvense salafist ook in Zaventem actief, moskee ontkent

De Leuvense hulpimam A.W. die de moskee Al Ihsaan in opspraak heeft gebracht, is ook in de Al-Ishlah-moskee in Zaventem actief als lesgever. Dat schrijft De Standaard, maar ontkent de moskee zelf. "De man woont met zijn gezin in Zaventem, maar is nooit actief geweest in de moskee", zegt de woordvoerder van de moskee.

Volgens Staatsveiligheid is de man verantwoordelijk voor 'een salafistische invloed' binnen de Leuvense moskee en hebben zijn lezingen 'het potentieel om extremisme te verspreiden.' Volgens het rapport is de man ook lesgever in de Al-Islah-moskee in Zaventem. "Het klopt niet dat de man hier lesgever is of is geweest. We weten enkel dat de man met zijn gezin in Zaventem woont, meer niet", vertelt een woordvoerder van de moskee aan RINGtv.

Eind 2017 werd de hulpimam geschorst door de Moslimexecutieve wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen. Eind 2018 ging de man opnieuw aan de slag in de Leuvense moskee. Omdat er volgens toenmalig minister Homans salafistisch onderwijs zou worden gegeven, dreigde ze om de erkenning van de moskee in te trekken.

Volgens een rapport van Staatsveiligheid blijkt nu dat het werkterrein van de hulpimam groter is dan alleen de moskee Al Ihsaan. Zo staat te lezen in een rapport dat de man vorig jaar actief is geworden als lesgever in Zaventem. Daarnaast gaf hij nog lezingen in andere moskee in Leuven, Aalst en Wetteren. Bovendien is zijn Facebookpagina waarop tal van salafistische citaten staan sinds kort opnieuw actief.

Volgens De Standaard gaat het om niet-erkende moskeeën, waardoor de Vlaamse overheid machteloos staat. Lorin Parys (N-VA) grijpt het rapport van de Staatsveiligheid aan om versneld werk te maken van het onderdeel bestuurlijke handhaving dat in het Vlaamse regeerakkoord staat. Dan hebben burgemeesters een wapen in handen om een pand waar salafisme gepreekt wordt, te sluiten.