Liedekerke bouwt skatepark dat ook waterbassin is

Vlaanderen heeft subsidies veil voor ‘Lokale Gebiedsdeals’. Dat zijn zones waarin de publieke ruimte heringericht wordt met water als vanzelfsprekend onderdeel. Eén van die projecten is ‘Op(en)ruimen van het Denderlandschap’ en focust dus op projecten in de Denderregio.

De gemeente Liedekerke wil samen met haar partners de Sportlaan transformeren tot een klimaatstraat met de ontharding van de straat en de inrichting van een multifunctioneel groen waterskatepark. Het watersysteem, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving, worden als geheel versterkt. Zo zal er meer aandacht zijn voor voetgangers en fietsers. In de praktijk zal het skatepark een paar keer per jaar dienst moeten doen als waterbassin. Het opgevangen water kunnen de boeren hergebruiken.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Katia Segers (Vooruit) is tevreden met de plannen: “De Dender is de meest gevoelige rivier van Vlaanderen, zowel wanneer het gaat over wateroverlast als over droogteproblemen. Met deze subsidies vangen we drie vliegen in één klap: we pakken de waterproblematiek in onze gemeente aan, we zetten grote stappen vooruit in de ontharding van onze wegen en onze jeugd krijgt er een prachtig nieuw skatepark bij.”