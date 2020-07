Liedekerke op de vingers getikt voor meertalige Facebookpost

Liedekerke is door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht op de vingers getikt voor het plaatsen van een meertalig bericht op de Facebookpagina van de gemeente. Het bericht, in het Nederlands, Frans, Engels en Arabisch, riep eind april moslims op om zich tijdens de Ramadan te houden aan de toen geldende coronamaatregelen.

Verschillende Liedekerkenaren dienden, los van elkaar, een klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT). Ze werden hierbij gesteund door Eric Van Londersele, een bestuurslid van de plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang. Johan Daelman diende samen met Bob Wellens een klacht in namens de Vlaamse Volksbeweging.

De commissie geeft hen nu gelijk. “Tijdens de coronacrisis was het gerechtvaardigd dat de maatregelen ter bestrijding van het virus ook in andere talen werden opgesteld dan het Nederlands, maar Liedekerke liet na te vermelden dat het louter om een vertaling van de Nederlandse tekst ging. Die vermelding is essentieel om te benadrukken dat het Nederlands de enige officiële bestuurstaal is in Liedekerke”, aldus de Commissie in het besluit.

De indieners van de klacht spreken van een blunder. "Wij kunnen begrip opbrengen dat er tijdens de coronacrisis uitzonderlijk en éénmalig gecommuniceerd werd in de drie officiële landstalen. Maar de communicatie moet dan wel correct gebeuren, volgens de taalwetgeving. De communicatie in het Arabisch is een politieke blunder van formaat." Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) wil de uitspraak eerst bestuderen alvorens een standpunt in te nemen.