Liedekerke wil uitleg van Vlaamse regering over criteria Denderfonds

Een reeks buurgemeenten van Liedekerke krijgt wel extra geld via het Denderfonds maar Liedekerke valt dus uit de boot. En dat zet kwaad bloed in Liedekerke. Het gemeentebestuur wil daarom een gesprek met de bevoegde ministers van de Vlaamse regering. “De nieuwe Vlaamse Regering heeft immers de ambitie om tijdens de komende legislatuur de lokale besturen extra financiële middelen te geven voor stedelijke fenomenen zoals migratie, armoede, werkloosheid en anderstaligheid. Aangezien Liedekerke dezelfde problematiek kent als de gemeenten die hiervoor wél middelen krijgen vragen wij dan ook verduidelijking tijdens een gesprek met de bevoegde ministers. Er werd unaniem beslist dat alle fracties in de gemeenteraad deze brief mee zullen ondertekenen als krachtig signaal dat dit een partijoverschrijdend verhaal is in het belang van alle inwoners”, klinkt het unaniem bij de gemeenteraad. De gemeente Liedekerke wil in de eerste plaats van de ministers horen waarom zij niet en andere buurgemeenten wel extra steun krijgen van het Denderfonds.