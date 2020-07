Liedekerkenaar Hans Jünger naar Santiago de Compostela

De bekende Liedekerkenaar Hans Jünger trekt naar het Spaanse Santiago De Compostella, te voet, in 150 dagen. "Ik zit al zeker tot eind augustus technisch werkloos thuis door de coronacrisis. Alles is beter dan hele dagen pinten pakken", aldus Jünger. Hans was eigenlijk al vertrokken, maar moest om familiale redenen terugkeren. Daarom probeert hij het binnenkort gewoon opnieuw.

De afgelopen weken legde Hans gemiddeld 20km per dag af. Z'n grote doel: in 150 dagen naar Santiago de Compostella stappen langs de officiële route - een tocht van 2350 kilometer. Fysiek best zwaar. “ Ik zou graag eens 10 kilo vermageren, al is dat niet de echte reden voor de tocht”, zegt Hans. “Ik ben al sinds 18 maart economisch werkloos door de coronacrisis. In het begin heb ik een groentetuin aangelegd, mijn gras afgedaan en mijn haag verzorgd. Toen dat klaar was, werd het tijd voor een nieuw project.”

Hans was eigenlijk al vertrokken, maar omwille van familiale redenen moest hij onverwacht terugkeren. “Ik ben geraakt tot in Saint-Quentin, maar dan onverwacht moeten terugkeren. Van zodra alles hier opgelost is in Liedekerke, vertrek ik zo snel mogelijk. Mijn plan is om zeker tot eind september door te stappen”, aldus Hans.

Vraag blijft of Hans door de coronacrisis de eindhalte Santiago de Compostela kan halen. “Als ik de Pyreneeën over geraak, of beter over sukkel, dan wordt het opletten geblazen. Ik denk dat we het in Spanje van dag tot dag moeten bekijken. De route aanpassen doe ik niet graag, omdat dat echt de weg naar Compostella is. Ik zou dan eerder verkiezen om het project een tijdje uit te stellen, tot de situatie rond corona in de streek verbeterd is”, besluit Hans.