Liedekerks verpakkingsbedrijf verdubbelt productie

Een heel aantal bedrijven in onze regio mochten vanaf vandaag voor het eerst sinds weken weer de deuren openen, nu de eerste fase van de exit uit de lockdown is ingezet. Maar bij verpakkingsbedrijf Segers en Balcaen in Liedekerke, ging de bedrijvigheid in de fabriekshal al die tijd door.