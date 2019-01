Linkebeek: twist om gedeeld burgemeesterschap

In Linkebeek, de enige gemeente in onze regio waar nog geen bestuursakkoord is, zijn de grootste twee fracties het erover eens dat het burgemeesterschap opgedeeld wordt. Alleen raken ze het niet eens over de termijnen binnen die opdeling.

Eerder had 'Ensemble Linkebeek Samen' van Damien Thiéry al gepleit voor de verdeling van het burgemeestersmandaat . Link@Venir van Yves Ghequière stemt daarmee in, maar wil in plaats van een opdeling in twee keer 3 jaar Ghequiére vier jaar als burgemeester en Thiéry 2 jaar, omdat Link@Venir 7 zetels heeft en de lijst van Thiéry 5. Geen van beide partijen zou in 2024 mogen opkomen als 'Lijst van de Burgemeester'.

Ghequière zegt intussen aan De Standaard dat hij wil dat de voltallige gemeenteraad - over meerderheid en oppositie heen – mee bestuurt in Linkebeek. In het voorstel dat Link@Venir donderdag lanceert om uit de impasse te geraken wordt Roel Leemans van de tweetalige lijst Activ' gemeenteraadsvoorzitter. De raadsleden van Link@Venir ondertekenden reeds zijn voordracht voor dit mandaat. Maandag is er de eerste gemeenteraad in Linkebeek.