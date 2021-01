Londerzeel verzet zich tegen windturbine langs A12

Windparkontwikkelaar Storm heeft plannen om langs de A12 een windturbine te bouwen. Die zou komen op het grondgebied van Meise, maar wel vlak bij de grens met Londerzeel. Het gemeentebestuur van Londerzeel laat nu al weten dat het dat geen goed idee vindt. “Uit de voorgelegde plannen blijkt duidelijk dat de geplande inplantingsplaats op jaarbasis enkele uren slagschaduw en een heel beperkte geluidshinder zal veroorzaken voor een enkele woningen op Londerzeels grondgebied in de wijk Beemden”, klinkt het bij burgemeester van Londerzeel Conny Moons. “Hoewel ons bestuur een grote voorstander is van groene energie verzetten we ons uitdrukkelijk tegen deze inplanting. Londerzeel haalt in geen enkel opzicht voordeel uit dit initiatief, terwijl een aantal inwoners er toch hinder van zullen ondervinden. Dit kunnen we niet aanvaarden.” Londerzeel gaat in elk geval bezwaar indienen tegen de plannen. Volgens de gemeente zijn er betere alternatieven qua inplanting. Londerzeel hoopt de komende weken betrokken te worden in het overleg met de gemeente Meise en de windparkontwikkelaar.