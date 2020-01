Londerzeels burgemeester Moons over massale vechtpartij: “Ongehoord en degoutant”

Burgemeester Conny Moons is geschokt door de beelden van een vechtpartij in haar gemeente Londerzeel die de ronde doen op Facebook. Een aantal jongeren gaan er in de buurt van de bib met mekaar op de vuist. “Ik zal hier zeer hard tegen optreden”, aldus Conny Moons (LWD). Het parket is intussen een onderzoek gestart en doet een oproep naar getuigen.

De beelden van de vechtpartij verschenen vrijdag op de Facebook-pagina ‘Ge zet va Lonnesiel as…’. In de filmpjes is te zien hoe een heel aantal jongeren op de parking vlak bij de bibliotheek betrokken raken in een vechtpartij. “Wees gerust, ik ben volop in overleg met politie. Dit is ongehoord en op zijn minst degoutant te noemen. Het is een verschuiving van een bepaalde problematiek van Meise naar Londerzeel.”, sust burgemeester Conny Moons. "Met de politiezone zal deze week nog een ‘task force’ worden opgericht om dit probleem aan te pakken. Onze aanpak zal ‘integraal’ zijn, wat betekent dat alle actoren zullen worden betrokken – ik denk bijvoorbeeld aan de scholen, de ouders, welzijn, buurgemeenten en zelfs parket. Dit houdt ook in dat alle mogelijke middelen zullen worden ingezet, op vlak van preventie, communicatie, monitoring en handhaving. Iedereen moet goed beseffen dat elke vorm van overlast er één te veel is."

Het parket van Halle-Vilvoorde is intussen een onderzoek gestart naar de vechtpartij. “Alle getuigen en slachtoffer mogen zich melden bij de politie”, aldus parketwoordvoerster Carol Vercarre.“Dat geldt ook voor slachtoffers. Iedereen die beelden heeft, mag die ook overmaken aan de politie.”