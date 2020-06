Luchthaven bereidt zich voor: temperatuur van reizigers wordt gecontroleerd

De luchthaven gaat daarvoor voor de temperatuurcontrole warmtecamera's gebruiken. Die zullen alle passagiers controleren nog voor ze de terminal binnenkomen. Van wie de temperatuur hoger is dan 38 graden kan de toegang tot de terminal worden ontzegd. “Deze controle is een aanvulling op alle gezondheidsmaatregelen die al zijn genomen om de passagiers in alle rust te kunnen laten reizen. Brussels Airport bereidt zich voor op de verwachte toename van het passagiersverkeer", zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Verder zal via stickers en posters nadruk gelegd worden op de afstandsregels. Personen die zelf niet reizen of die niet in de luchthaven werken, worden niet toegelaten in de terminal. Verder zijn er tientallen handgeldispensers geplaatst en komen er aan de check-inbalies units om de handen te wassen. Deurklinken, automaten en andere oppervlakten die veelvuldig aangeraakt worden, krijgen een coating die bacteriën en virussen moet doden.

Een andere nieuwigheid is het gebruik van UVS-technologie om trolleys te ontsmetten en de inzet van een robot om de vloer te desinfecteren. Daarnaast wil Brussels Airport aanmoedigen dat alle processen zo veel mogelijk contactloos verlopen, bijvoorbeeld de betalingen, het inchecken en het boarden van de passagiers. Het dragen van een mondmasker tot slot is verplicht sinds 11 mei en blijft verplicht.