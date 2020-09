Luchthaven krijgt fietsverbinding dankzij S-bocht

In Zaventem zijn de werkzaamheden om een aftakking te maken van de fietssnelweg F3 tussen Brussel en Leuven naar Brussels Airport gestart. Dankzij deze ‘S-bocht’ kunnen fietsers in de toekomst op een veilige, snelle en duurzame manier met de fiets tot aan de luchthaven geraken.

De werken om een aansluiting van Brussels Airport op de fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel te realiseren zijn gestart ter hoogte van de Heidestraat. Die fietssnelweg gaat langs de stations van Leuven, Herent, Veltem, Erps-Kwerps, Kortenberg, Nossegem en Zaventem en sluit aan op de Gewestelijke fietsroute 1b in Brussel. Brussels Airport wordt met deze aftakking nu ook deel van dat netwerk.

Zo kan al wie op de luchthavensite werkt, de omwonenden en ook sportieve passagiers, makkelijker en veiliger met de fiets naar de luchthaven. In normale omstandigheden komen er dagelijks 70.000 passagiers en 24.000 werknemers naar de luchthaven. Momenteel doet ongeveer 1 procent van het personeel dat met de fiets. Volgens CEO Arnaud Feist van Brussels Airport is er dus nog een enorm potentieel. "Met de aanleg van de veilige en snelle aftakking van de fietssnelweg hopen we dat percentage snel te doen toenemen."

De fietsverbinding komt grotendeels te liggen in de bedding van de voormalige spoorlijn en is 2 kilometer lang. Het project is een samenwerking met de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem. De uitvoering van de werken is in handen van Brussels Airport Company, en zal een viertal maanden in beslag nemen.