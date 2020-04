Luchtvaartsector smeekt overheid Brussels Airport te redden

De luchtvaartsector in ons land roept de hulp in van de overheid van Brussels Airport te redden. Een groep van CEO’s van bedrijven die een link hebben met luchtvaart schreven een open brief in De Tijd. Ze omschrijven er de coronacrisis als ‘een aanslag op de nationale luchthaven die de economie in het hart treft’. Eerder vroeg luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ook al staatssteun.