Luchtvaartsector vraagt eenduidig reisbeleid in Europa

De christelijke vakbond en werknemers van TUI en Brussels Airport voeren vandaag actie op de luchthaven van Zaventem. Ze vragen meer aandacht voor de luchtvaartsector. “Er is meer coördinatie tussen de landen nodig over een eenduidig reisbeleid. Onze luchtvaart- en toerismesector zit in de zwaarste crisis van haar geschiedenis”, zegt Kurt Callaerts van de christelijke vakbond.

Volgens de christelijke vakbond gaat de heropleving van de sectoren bijzonder traag. Op Brussels Airport verwachten ze dit jaar tussen de 5 en 9 miljoen reizigers. Vorig jaar waren er dat 26 miljoen. “Overheden hebben samengewerkt om een veilige opstart te bewerkstelligen. Ze hebben echter gefaald om een echte opstart mogelijk te maken”, zegt Kurt Callaerts van de christelijke vakbond. “Het vertrouwen om te reizen moet dringend hersteld worden. De onzekerheid bij de passagiers maakt dat zij hun reizen en reisplannen uitstellen.”

Met de actie vandaag vragen werknemers van TUI, Brussels Airport en de christelijke vakbond een eenduidig reisbeleid in Europa en duidelijke en tijdige informatie. “Spanje kleurt rood voor ons, behalve Tenerife. In Frankrijk is Spanje dan weer een groene zone. Dat moet veranderen”, meent Callaerts. “Er is dringend nood aan gemeenschappelijke criteria en drempelwaarden voor beslissingen van de lidstaten over het invoeren van reisbeperkingen." Als die veranderingen er niet komen, vreest de vakbond nog meer problemen voor luchtvaartmaatschappijen.