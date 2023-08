Luk (87) wil dat zijn modernistische woning uit jaren ‘50 van architect Engels wél bewaard blijft

Eigenaars van modernistische woningen uit de jaren ‘50 in Zemst maken zich zorgen dat ook hun – onbeschermd – pand hetzelfde lot wacht als twee andere soortgelijke exemplaren. Luk Denys (87) is naar eigen zeggen nog altijd ‘zot’ van zijn woonst van de hand van architect Lucien Engels. “Ik zou het ongelooflijk spijtig vinden als dit gebouw ooit zou worden afgebroken. Ik hoop dat het bij de gemeente op de één of andere lijst kan komen zodat een sloop voorkomen kan worden.”

Luk Denys woont al sinds begin de jaren ‘70 in de bijzondere woning in de Populierenlaan. “Ik ben een West-Vlaming maar ik was op zoek naar iets in de omgeving van Brussel. Ik vond dat pand meteen ongelooflijk mooi en ik vind het nog altijd fantastisch. Zelfs nog meer naarmate de jaren verstrijken (lacht).”

De ophef rond de sloop van twee andere modernistische woningen, de Villa Vaeck in Hofstade van architect Roger De Winter en de Villa Indegracht van Lucien Engels aan de Tervuursesteenweg heeft hem aan het denken gezet. “Dit pand is ook van de hand Lucien Engels en eveneens niet beschermd. Ik zou het ongelooflijk jammer vinden moest het ooit worden afgebroken. Ik woon hier ‘zot’ graag en hoop hier ook zo lang mogelijk te blijven wonen. Gelukkig is alles hier op het gelijkvloers wat het zeker op mijn leeftijd heel praktisch maakt.”

Het pand werd gebouwd in 1953. “Het heeft wat onderhoud nodig, maar op wat tegels die moeten vervangen worden en snoeiwerken op het dak na, is het in goede staat. Ik vind vooral de drie erkers (uitbreidingen van de woning die buiten de gevel staan, red.) heel mooi. Aan de buitenkant zijn die opgebouwd met bouwrestjes. Dat werd nauwelijks gedaan in die tijd en maakt het wel bijzonder vernieuwend. Aan de binnenzijde van de erkers hangen onder meer twee schilderwerken van Engels. Het zonlicht heeft daar een enorm effect op. Het schilderwerk komt dan veel meer tot zijn recht. Ik heb zelf nooit iets aan de woning veranderd, buiten twee kleine ‘Piet Mondriaanachtige’ toevoegingen in rood en geel.”

Luk heeft de architect, die acht jaar geleden overleed, zelf gekend als zijn buurman. “Zijn architectenwoning hier aan de overkant van de straat is wel beschermd als monument. Niet dat we heel veel gebabbeld hebben, maar het was een vriendelijke mens met een bijzonder mooie glimlach. Zo herinner ik mij hem vooral.”

Wat er met zijn eigen woning gaat gebeuren, houdt Luk bezig wel bezig. Vooral dan nu blijkt dat er bij de gemeente geen enkel officieel document is dat bewijst dat de Villa Indegracht, die gaat gesloopt worden, van Engels is. “De zoon van Lucien Engels, die ook architect is, heeft mij ooit afgeraden om mijn woning te laten klasseren. Maar ik weet niet goed wat het nadeel is. Misschien kan iemand mij dat eens uitleggen (lacht). Als de gemeente nu werk gaat maken van een lijst met waardevolle panden en dit erop zet, is dat al een stap vooruit. Dan weten ze tenminste al dat het van de architect Engels is. Als het maar niet zomaar afgebroken kan worden… Ik heb ook drie kinderen. Eén dochter is ook wel geïnteresseerd. Misschien biedt dat wel een oplossing.”