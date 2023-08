In Zemst gaat opnieuw modernistische villa tegen de vlakte

In Zemst gaan voor de tweede keer in enkele maanden tijd de alarmbellen af bij de liefhebbers van modernistische architectuur. Eerder dit jaar was er de commotie over het afbreken van de villa Vaeck van architect Roger De Winter in Hofstade en nu is er verontwaardiging over de aangekondigde sloop van een villa in Elewijt van Lucien Engels, tijd- en geestgenoot van De Winter.