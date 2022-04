Maak kennis met parcours Kampioenschap van Vlaanderen tijdens Belevingsoute

Bodegem Kapelle Sportief krijgt de eer om op 26 mei het Kampioenschap van Vlaanderen voor U17 te organiseren. In aanloop daar naartoe heeft de wielerclub een Belevingsroute uitgestippeld. Die loodst fietsliefhebbers langs de hoogtepunten van het parcours.

Zaterdag fietsten clubleden de route een eerste keer samen met vertegenwoordigers van de gemeente en Cycling Vlaanderen. “We zijn ontzettend fier dat we, na het Brabants Kampioenschap een aantal jaar geleden, nu kunnen uitpakken met het Kampioenschap. Dus dat is een ontzettend grote eer”, zegt Patrick Van Den Bosch van Bodegem Kapelle Sportief. “In 2018 werd Schepdaalnaar Remco Evenepoel op dit parcours provinciaal kampioen. Alle smaakmakers van de koers komen uiteraard ook in de Belevingsroute terecht.”

Toch mikt de organisatie niet echt op wielertoeristen. De club wil jong en oud op de fiets krijgen met de Belevingsroute. “Het is een leuke familie-uitstap waar je zo lang over doet als je wil. Het gaat altijd over veilige wegen met fietspaden”, aldus Van Den Bosch. “Je ziet ook heel wat mooie landschappen onderweg waardoor deelnemers de streek leren kennen.”