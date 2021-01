Maalderij Meskens in Merchtem wordt woonproject

De site van Maalderij Meskens in de Stationsstraat wordt omgevormd tot een woonproject met 54 appartementen en veertien woningen. Projectontwikkelaar Luc Thollebeek diende daarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning in.

De Maalderij Meskens stopte na 146 jaar haar activiteiten in 2016. Sindsdien is de site in Merchtem verlaten en zijn de gebouwen in slechte staat. De eigenaars van de site hebben beslist om de maalderij om te vormen tot een woonproject. “Het gaat om een perceel van 1,3 hectare. Er wordt in fases een verkaveling gerealiseerd. Er worden straten getrokken en er komen doorsteken voor zwakke weggebruikers. De grote toren van zo’n 25 meter hoog, zeven meter breed en zeventien meter lang, zal worden afgebroken, maar wordt in zijn huidige vorm weer opgebouwd”, zegt projectontwikkelaar Luk Thollebeek.

Midden 2024 moet alles klaar zijn. De site zal dan 54 appartementen, 14 woningen en een ondergrondse parking voor 66 wagens hebben. Het project krijgt meteen ook een goede verbinding met het openbaar vervoer.