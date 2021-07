Maandag starten werken voor ecoduct Priorij in Hoeilaart

Maandag starten in Hoeilaart de werken voor De Priorij. Dat is een ecoduct over de Ring rond Brussel, maar ook meteen een vlotte en veilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen het station van Groenendaal en het Bosmuseum. De Priorij moet zo een groene onthaalpoort worden van het Zoniënwoud.

Vandaag snijdt de Ring rond Brussel het station van Groenendaal af van het Zoniënwoud. Er is wel een verbinding voor voetgangers en fietsers, maar die voldoet niet meer. Daarom starten vanaf maandag de werken voor De Priorij. “Het is de bedoeling dat voetgangers en fietsers vlot het station kunnen bereiken”, vertelt Marijn Struyf van de Werkvennootschap. “Maar we koppelen er ook die natuurfunctie aan. We gaan enerzijds dat planten en dieren zich kunnen verplaatsen, maar ook voetgangers”.

De Priorij is dus tegelijk een ecoduct als een viaduct voor zachte weggebruikers. Eentje die naadloos opgaat in de omgeving. “Samen met het Agentschap Natuur en Bos hebben we heel bewust gekozen om veel hout als materiaal te gebruiken en alles in te kleden in een groene omgeving, zodat het van bij de start aanvoelt als natuur en niet als een brug of stalen constructie die je zomaar oversteekt", aldus Struyf. "Het sluit zo naadloos aan op de visie van Groenendaal als onthaalpoort voor het Zoniënwoud. Maandag starten de werken. Dan wordt de Duboislaan aan week afgesloten. Ook daarna moet je rekening houden met verkeershinder.