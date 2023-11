Maarten Mast gaat voor burgemeesterssjerp met eigen lijst

Na de verkiezingen in 2018 verloor de toenmalige Lijst 1785 de absolute meerderheid. De populaire burgemeester Eddie De Block was geen kandidaat meer, zijn zus Maggie De Block loste de verwachtingen niet in. Lijst 1785 vormt daardoor een coalitie met CD&V Plus. Volgend jaar ambieert hij opnieuw de sjerp. Dat zegt Mast naar aanleiding van het tweede Feest van de Burgemeester dit weekend. Het is meteen ook de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Merchtem.

“We willen met een sterke Lijst van de Burgemeester naar de kiezer trekken, om net zoals in 2018 de grootste fractie te blijven”, vertelt Maarten Mast. “Schepenen David De Valck, Steven Elpers en Julie Asselman zijn opnieuw kandidaat op de LVB-lijst, die zowel onafhankelijken als leden van Open VLD telt. Ook verschillende gemeenteraadsleden van LVB zullen opnieuw kandidaat zijn op onze lijst. Dit weekend zal ik ook drie nieuwe kandidaten voorstellen uit Hamme, Merchtem en Peizegem.”

Maarten Mast beseft dat de voorbije jaren een trendbreuk waren in Merchtem. “Ik heb een heel andere stijl dan Eddie De Block, maar dat is ook helemaal niet erg”, vindt Maarten Mast. “Ik wil er wel bij zijn als er feest is en ik ondersteun initiatieven. Ik ben vooral burgemeester voor iedereen. Mijn deur staat altijd open. Maar ik ga niet de polonaise in gang zetten.”