Maatwerkbedrijf AMAB bouwt nieuwe site in Beersel

Maatwerkbedrijf AMAB bouwt op de site van de voormalige papierfabriek Catala in Beersel een nieuwe vestiging. Daar zullen 200 mensen tewerkgesteld worden. AMAB heeft al vestigingen in Halle, Zaventem en Asse.

De nieuwe site moet een duurzaam gebouw worden dat goed bereikbaar is op bedrijventerrein Neerdorp. AMAB heeft daar 15 miljoen euro voor veil. Het maatwerkbedrijf verzorgt onder andere verpakkingen voor andere bedrijven en wil van de nieuwe vestiging een aangename werkplek maken. “We hebben 200 werknemers die vanuit onze huidige site in Halle naar hier in Beersel zouden verhuizen,” licht Peter Vandenheulen, algemeen directeur van AMAB toe. “Onze werkplaats in Halle biedt onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden en de ruimte is er te beperkt. Op de site in Beersel kunnen we voor meer ruimte, meer comfort en meer kwaliteit gaan.”

"Verrijking voor gemeente"

De gemeente Beersel is verheugd met de komst van het maatwerkbedrijf. “Maatwerkbedrijven zijn altijd een verrijking voor een gemeente,” vindt burgemeester Jo Vander Meylen. “Niet iedereen heeft het even gemakkelijk op de arbeidsmarkt, dus als er dan een dergelijk bedrijf in je bedrijvenzone komt, is dat een zegen.”

Drempels weghalen

Ook voor de Vlaamse arbeidsmarkt zijn maatwerkbedrijven belangrijk. Daarom was ook Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) vandaag te gast in Beersel. “De Vlaamse arbeidsmarkt kreunt als nooit tevoren. Er is een structureel tekort en dus is het meer dan ooit nodig om op een innovatieve manier en met een open blik te kijken naar arbeid, werk en economie. Er zou geen enkele drempel meer mogen zijn tussen sociale en reguliere economie. Voor mij is er eigenlijk zelfs maar één economie.”

Het nieuwe gebouw van AMAB moet eind volgend jaar klaar zijn.