Machelaars wanhoop nabij: ‘Stank is niet te harden’

De omgeving van Machelen is opnieuw het slachtoffer van een geheimzinnige, sterk ruikende geur die zorgt voor misselijkheid en hoofdpijn bij heel wat verontruste bewoners. De gemeente is op de hoogte maar kan de bron van de geur vooralsnog niet traceren. Ook of de geur giftige stoffen bevat, is nog onduidelijk.

Een dermatologe uit Machelen berichtte gisteravond aan RingTV dat heel wat inwoners, waaronder zijzelf, opnieuw kampten met oogirritatie, hoofdpijn en misselijkheid als gevolg van een penetrante geur boven de gemeente. De geur wordt omschreven als ‘verbrand rubber’ of ‘rotte beenderen’. Ramen en deuren gesloten houden blijkt vergeefse moeite. De geur houdt ook heel wat Machelaars uit hun slaap.

Ongeveer een maand geleden teisterde dezelfde geur ook tijdelijk Machelen, Nossegem en Steenokkerzeel. Opvallend: ook toen ging het om een woensdagavond, ook de eerste woensdag van de maand, rond hetzelfde tijdstip en met dezelfde omschrijvingen voor de geur. Toen werd gedacht in de richting van asfalt door wegenwerken, maar die mogelijkheid sloot de gemeente uit. Gisteravond keerde de geur plots terug. Ook nu blijft de oorzaak van de doordringende geur voorlopig een raadsel.

Inwoonster Marina Baert: “Toen ik thuiskwam en buiten ging, was de stank enorm, niet te harden. Ik stapte binnen en de stank hing hier in mijn huis. Een soort 'knekkige' geur, eigenlijk. Ik heb de indruk dat er ergens iets zoets bij zit. Ik ben gaan slapen maar in de slaapkamer… dat kon je niet houden. Zelfs onze hond heeft fel liggen niezen en dat heeft ze nog nooit gedaan’.

Burgemeester Marc Grootjans kan ook niet garanderen dat de rook niet giftig is. "We gaan de volgende keer wel, zo snel als we een vaststelling kunnen doen van geurhinder, via de brandweer proberen vaststellingen te doen naar al dan niet giftige stoffen die zich op dat moment kunnen verspreiden."

