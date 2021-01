Machelen meest diverse gemeente in Vlaanderen, gevolgd door vier andere Randgemeenten

Machelen is de meest diverse gemeente van Vlaanderen. Maar liefst 6 op de 10 inwoners heeft er een buitenlandse achtergrond. Dat blijkt uit de recente cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Machelen wordt op de voet gevolgd door Drogenbos, Vilvoorde, Kraainem en Zaventem. Daarmee is de Vlaamse top-5 volledig ingepalmd door gemeenten in de Rand rond Brussel. Bij vzw de Rand zijn ze niet verrast door de cijfers.

De diversiteit in ons land neemt fors toe. Over heel Vlaanderen telt Machelen het meest aantal inwoners met een buitenlandse achtergrond. Daarna volgen nog vier gemeenten uit de Rand. “De cijfers zijn geen verrassing. Het wordt ook aangegeven door de lokale besturen dat de Rand rond Brussel bijzonder snel evolueert. Ik denk dat het zo snel gaat door de instroom vanuit Brussel. 7 op de 10 nieuwkomers komen uit het Brusselse Gewest. Het gaat vaak om jonge Brusselse gezinnen die het groen willen opzoeken”, zegt Jo Van Vaerenbergh van vzw De Rand.

Ook het Nederlandstalig onderwijs en de werkgelegenheid zijn volgens Van Vaerenbergh troeven van de regio. Bovendien wordt er in de Rand bijzonder veel verhuisd, tot drie keer zo veel als gemiddeld in Vlaanderen. “De evolutie die zich in Vlaanderen voltrekt, gaat in onze regio eigenlijk twee tot drie keer zo snel", zegt Van Vaerenbergh. "Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. De evolutie gaat misschien wel te snel om er goed op in te spelen. Dat mag niet onderschat worden, maar het mag ook geen probleem zijn. Lokale besturen zijn er sterk mee bezig. Ze schenken heel wat aandacht aan integratie en de kennis van het Nederlands.”

Tot slot tonen de cijfers volgens Van Vaerenbergh aan dat de Rand meer middelen verdient om de uitdagingen aan te pakken. “Het is in vele gemeenten dweilen met de kraan open als er niet voldoende steun is. In dat opzicht zijn de cijfers een godsgeschenk. Ze tonen aan dat Randgemeenten voor uitdagingen staan die we vooral in grootsteden zien. Alleen worden ze daarvoor vandaag financieel niet voldoende ondersteund door de hogere overheden”, besluit Van Vaerenbergh.