Machelen weigert uitgestoken hand van Vilvoorde: “We hebben geen nood aan een fusie”

Het voorstel van burgemeester Hans Bonte om een fusie tussen Vilvoorde en Machelen op zijn minst te onderzoeken, veroorzaakte de voorbije maand meteen voor de nodige deining. De man in de straat kantte zich veelal meteen tegen het idee. Het Machelse college nam tot op vandaag nog geen officieel standpunt in al was de teneur wel meteen ‘dat Machelen niet staat te springen’.

Dat wordt nu ook bevestigd door burgemeester Marc Grootjans (CD&V). Het Machelse college heeft Vilvoorde nu ook in een officieel bericht geantwoord. “Het komt er op neer dat we op eigen kracht verder kunnen en dat dat ons ook meer flexibiliteit geeft”, zegt Grootjans in een reactie. “We hebben momenteel geen nood aan een fusie en er is - zoals bewezen door de reacties - ook geen draagvlak voor.”

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) reikte Machelen de hand naar aanleiding van het nieuw plan dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) klaar heeft om fusies tussen gemeenten te stimuleren. Vilvoorde en Machelen zijn volgens Bonte logische partners als het op een fusie aankomt. Beide steden kennen volgens Bonte gelijkaardige uitdagingen zoals een snelle bevolkingsaangroei en een jonge en een zeer diverse bevolking. Bovendien zou een fusie circa 30 miljoen euro opleveren. Een logische erkenning als centrumstad zou nog meer geld in het laatje brengen.

Bonte reageert ontgoocheld op de Machelse afwijzing. “Ik vind het merkwaardig dat Machelen de oefening zelfs niet wil doen of niet samen wil doen, daar waar we op beleidsdomeinen als politie, sociale huisvesting, de reconversiezone en woon- en huisvuilbeleid jaar in jaar uit samenwerken", aldus Bonte. "Dat is ook logisch aangezien we samen voor dezelfde grote uitdagingen staan en we beiden de nodige ondersteuning nodig hebben van de Vlaamse overheid maar die vandaag veel te weinig krijgen. Ik kan niet anders dan respect opbrengen voor het standpunt van onze buurgemeente. Ik vrees wel dat Vlaanderen op deze manier haar fusiedoelstellingen fors zal moeten bijsturen.”