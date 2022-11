Maggie De Block uit Merchtem wil in 2024 een stap terugzetten in de nationale politiek. De Block, die dan 62 jaar zal zijn, ambieert geen verkiesbare plaats meer bij de volgende verkiezingen.

Na 25 jaar als federaal parlementslid en negen jaar als regeringslid wil ze de fakkel doorgeven aan de jongere generatie. De Block, ooit de populairste politica van het land, werd in 2011 staatssecretaris van Asiel en Migratie. In 2014 werd ze minister van Volksgezondheid, haar favoriete departement als huisarts. Momenteel is De Block fractieleider voor Open VLD in de Kamer. Vorige maand werd ze ook gevraagd om een nieuw adviesorgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie voor te zitten.