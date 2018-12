Man die vrouwen in billen stak, riskeert 30 maanden cel

In maart 2016 kwam aan het licht dat een jongeman verschillende vrouwen zonder enige aanwijsbare reden met een mes in de billen had gestoken in de buurt van de Zespenningenstraat in Brussel, op een steenworp van het beursgebouw. Eén van de slachtoffers was een jonge studente uit Lennik.

De politie voerde een intensief onderzoek en kon na enkele dagen een verdachte oppakken. De twintiger werd herkend door een van de slachtoffer en werd aangehouden door de onderzoeksrechter, maar kwam nadien vrij onder voorwaarden. De 30-jarige verdachte verscheen intussen, meer dan 2 jaar na de feiten, voor de rechtbank. De openbaar aanklager eist een gevangenisstraf van 30 maanden. Het vonnis valt op 9 januari.