Man dumpt konijnen op weide dierenopvangcentrum: “Waarom belde hij niet gewoon aan?”

Een man heeft gisteren twee konijnen gedumpt aan de Ark van Pollare in Lennik. De man gooide de dieren in een doos over een hoge draad. “Waarom belde hij niet gewoon aan met de vraag om ze op te vangen?,” reageert het dierenopvangcentrum verbaasd.

De camerabeelden van de Ark van Pollare is te zien hoe een man om iets voor 22 uur komt aangereden, de koffer opent en twee konijnen in een kartonnen doos over de draad gooit. “We zijn blij dat de dieren hun rug niet hebben gebroken. Maar waarom belde hij niet gewoon aan of stuurde hij geen e-mail? Waarom richtte hij z’n hoofd niet op toen we vanuit ons raam op hem riepen? Na zeven jaar dieren in veel ellende te hebben gezien, vinden we voor het eerst geen woorden om te beschrijven wat we voelen bij deze beelden”, aldus de Ark van Pollare op sociale media.

De plek waar de man de konijnen gooide, is volgens het dierenopvangcentrum niet geschikt voor konijnen. “De afsluiting is niet er op voorzien. Als we niet meteen met de zaklamp op zoek gingen naar de dieren, zaten ze nu in de vrije natuur”, aldus de Ark van Pollare. Het dierenopvangcentrum heeft de beelden aan de politie bezorgd.