Een 66-jarige man uit Asse is veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden met uitstel nadat hij zijn huisgenoot driemaal in de borst en buik had gestoken met een mes. De beklaagde riskeerde een veel zwaardere straf, maar volgens de rechtbank ging het om slagen en verwondingen en niet om een poging tot doodslag, zoals het parket had gevorderd.

Man krijgt straf met uitstel voor neersteken huisgenoot bij ruzie over huurgeld

De twee mannen woonden sinds een drietal jaar samen uit financiële overwegingen. Maar toen een van hen zijn huurgeld niet meer kon betalen, kwam het tot een stevige ruzie in hun appartement in Asse. Het slachtoffer gaf de beklaagde eerst enkele vuistslagen, waarna die laatste naar de keuken trok en een groot keukenmes bovenhaalde. Daarmee wilde hij zijn huisgenoot schrik aanjagen, maar toen de ruzie escaleerde, kreeg het slachtoffer drie messteken in de buik- en borststreek.

Volgens het parket ging het om feiten van poging tot doodslag en op de zitting vorige maand had de openbaar aanklager een celstraf van 3 jaar geëist. De verdediging had om de vrijspraak gevraagd omdat het volgens hen ging om wettige verdediging, maar daar ging de rechtbank niet op in. De rechter herkwalificeerde de feiten wel naar slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en veroordeelde de zestiger tot een celstraf van 15 maanden met uitstel.