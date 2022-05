Man uit Beersel dwingt meisjes naaktfoto’s te versturen: parket eist strenge straf

In Brussel is vandaag het proces van start gegaan tegen een jonge twintiger uit Beersel die jarenlang minderjarige meisjes gedwongen zou hebben om naaktfoto’s naar hem door te sturen. Daarenboven bleek hij ook nog eens een aanzienlijke collectie kinderporno te bezetten. De man, die in 2018 nog opkwam bij de lokale verkiezingen in Beersel, riskeert 5 jaar cel met een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 5 jaar.

De beklaagde is lang geen onbeschreven blad. Als minderjarige kwam hij al in aanraking met de jeugdrechtbank voor zedenfeiten, waar hij een veroordeling opliep. Veel zoden bracht dat volgens het parket van Halle-Vilvoorde niet aan de dijk. Tussen 2015 en 2018 zou hij meerdere minderjarige meisjes hebben aangezet tot het versturen van naaktfoto’s. De man deinsde er niet voor terug om daarbij bedreigingen te uiten tegen de slachtoffers, waarvan de jongste amper 9 jaar oud was.

De man staat in totaal terecht voor negen feiten. Hij was vanmorgen niet aanwezig op zijn proces, waar zijn advocaat voor de vrijspraak pleitte. De beklaagde liet bij zijn verhoren bij de politie optekenen dat hij het slachtoffer was geworden van complottheorieën en dat zijn Facebook-account, waarmee hij contact zou hebben gelegd met de minderjarige meisjes, gehackt was. Voor de openbaar aanklager is het duidelijk dat de jonge Beerselaar een gevaar is voor de maatschappij en dat hij gestraft moet worden.

“De verslagen van de deskundigen zijn zeer onrustwekkend,” aldus substituut-procureur Lieve Chrispeels. “Daaruit blijkt dat de beklaagde immatuur, afgevlakt, sociaal bevreemd en obsessief is. Hij heeft neigingen tot pedofilie, heeft geen schuldinzicht en het gevaar voor recidive is heel groot. Daarenboven lopen er nog andere gerechtelijke onderzoeken tegen hem, in Leuven. Na zijn arrestatie kwam hij ook vrij onder voorwaarden, die hij niet naleefde. Hij bleef contact zoeken met minderjarigen.”

De man uit Beersel riskeert vijf jaar cel en een bijkomende een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 5 jaar. Het vonnis in de zaak valt op 3 juni.