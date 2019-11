Man uit Halle opgepakt voor moord op vrouw in Spanje

Gisteren is in Tubize een man van 49 uit Halle opgepakt in verband met de moord op de Belgische Anne Hugot in het zuiden van Spanje. Dat schrijven enkele kranten.

Anne Hugot werd maandag vermoord in haar gerestaureerde hoevetje in Tolox in het zuiden van Spanje. Het was haar broer die haar ernstig verminkte lichaam ontdekte. In het onderzoek naar de moord is gisteren in Tubize een man van 49 uit Halle opgepakt. Hij zou na de moord met de wagen van het slachtoffer naar huis gereden zijn. Volgens Het Nieuwsblad kende de man Anne Hugot. De klusjesman zou haar hoeve destijds hebben verbouwd. De Hallenaar verschijnt binnenkort voor de onderzoeksrechter. De kans is groot dat hij snel wordt uitgeleverd aan Spanje.