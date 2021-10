Man uit Zellik aangehouden voor doodsteken echtgenote

Een 68-jarige man uit Zellik is aangehouden omdat hij twee weken geleden zijn 52-jarige echtgenote zou hebben doodgestoken. De vrouw zou op het punt gestaan hebben om haar man na elf jaar huwelijk te verlaten.

De feiten speelden zich af op vrijdag 15 oktober. Een buurman belde de politie omdat hij een vrouw op een terras om hulp hoorde roepen. “Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze het slachtoffer met een messteek in het hart aan en een zwaar gehavend gezicht. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar zij is overleden”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde in Het Nieuwsblad.

Haar 68-jarige man zat onder het bloed en vertelde dat hij aangevallen werd door zijn echtgenote. “De man vertelde dat hij uit zelfverdediging handelde. Vermoedelijk sneed hij zich na de feiten zelf in zijn polsen. De man had in het verleden er al eens mee gedreigd haar te vermoorden, mocht ze hem verlaten”, aldus Vercarre.

De vrouw zou daags na de fatale steekpartij naar een nieuw appartement verhuizen. Toen ze nog enkele spullen kwam ophalen, zouden bij haar echtgenoot de stoppen zijn doorgeslagen. Afgelopen zondag kwamen een veertigtal buurtbewoners en een vzw die opkomt voor de rechten van de vrouw samen aan het appartement van het slachtoffer.