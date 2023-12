Marc Snoeck gaat voor tweede termijn als burgemeester van Halle

Burgemeester Marc Snoeck trekt de lijst van Vooruit in Halle bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar. “We kiezen voor vertrouwen, ervaring, expertise, standvastigheid en voor een mens onder de mensen”, zegt afdelingsvoorzitter Bertrand Demiddeleer.

Marc Snoeck zit sinds 1982 in de politiek, eerst als OCMW-raadslid, dan 24 jaar als fractieleider in de oppositie. In 2013 werd hij schepen en sinds 2019 is hij burgemeester. De voorbije jaren leidde hij in Halle een coalitie tussen Vooruit, cd&v en Groen. “We zijn zeer vereerd en heel erg blij dat Marc dit nog eens wil doen en we geloven dat de mensen ook beseffen wat voor goeds hij en de ploeg de voorbije jaren heeft gedaan voor de stad”, zegt Demiddeleer.

Snoeck gaat nu voor een tweede ambtstermijn. “Er liggen nog tal van uitdagingen te wachten. Maar het palmares en het gepresteerde werk mag zeker gezien worden. Dit is natuurlijk het werk van een ploeg. En dat geldt ook voor de verkiezingen. Ik ben geen kopman, waarbij de hele ploeg in dienst van die kopman moet rijden, ik ben een teamspeler en geef mee de richting aan,” zegt Marc Snoeck.

Snoeck rolde als burgemeester van de ene crisis in de andere. “De coronacrisis, de organisatie van de vaccinatie voor heel de Zennevallei, de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne en tenslotte de energiecrisis. Ik kan echter iedereen recht in de ogen kijken. Als burgemeester heb ik steeds mijn verantwoordelijkheid genomen. Ook al waren de beslissingen soms minder prettig” aldus Marc Snoeck.