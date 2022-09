Marketing- en communicatiestrateeg Jan Callebaut (66) overleden

Gisteren is in het ziekenhuis van Aalst Jan Callebaut overleden. De Affligemnaar was jarenlang adviseur van heel wat politici en bedrijven en ook erg betrokken bij het verenigingsleven van Teralfene.

Jan Callebaut lag al een tijdje in het ziekenhuis. Een hartstilstand werd hem daar gisteren op 66-jarige leeftijd fataal. Nationaal is Callebaut vooral bekend als communicatie- en marketingstrateeg. De Affligemnaar was onder meer de man die Yves Leterme in 2007 mee aan het premierschap hielp. Callebaut stond ook aan de wieg van marktonderzoeksbureau Censydiam, dat hij in 2003 verkocht. Later bleef hij actief in die sector via Callebaut&Co, Callebaut Collective en WHY5Research.

Met Jan Callebaut verliest ook Affligem een belangrijke figuur. Callebaut was ook op sociaal vlak in z’n eigen Teralfene een bezige bij. Tot een aantal jaren geleden was hij voorzitter van voetbalclub De Leeuwkens-Teralfene. Callebaut was ook nauw betrokken bij het evenement De Nacht van Affligem.