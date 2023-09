Masturberende exhibitionist aangehouden aan tramhalte, politie doet oproep naar slachtoffers

Een 60-jarige man uit Brussel is aangehouden nadat hij volgens een getuige verschillende keren seksuele handelingen op zichzelf aan het stellen was aan de tramhalte ‘Beek’ in Wezembeek-Oppem. Hij bleek daarbij niet aan zijn proefstuk toe. De politie lanceert ook een oproep naar andere mogelijke slachtoffers of getuigen sinds begin 2022 om zich te melden.

De exhibitionist werd op twee weken tijd twee keer door dezelfde getuige gezien aan de tramhalte Beek terwijl aan het masturberen was. “Op 2 september kon de man gearresteerd worden”, zegt woordvoerster Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Na onderzoek bleek dat de man daar al eerder dergelijke feiten gepleegd had. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van exhibitionisme en aantasting van de seksuele integriteit, met als verzwarende omstandigheid dat de feiten gezien waren door minderjarigen. De man werd aangehouden onder de modaliteit van het elektronisch toezicht.”

Getuigen

Politiezone Wokra (Wezembeek-Oppem/Kraainem) lanceert ook een oproep naar aanleiding van de zaak. “We hadden graag geweten of er nog personen getuige of slachtoffer zijn geweest en eventueel over beeldmateriaal beschikken over deze feiten, gebeurd aan de tramhalte ‘Beek’ en dit in de periode van 1 januari tot 2 september”, aldus korpschef Philip Beke. “De verdachte is herkend door een vorig slachtoffer. Hij heeft een viertal feiten bekend maar er zijn echter nog meldingen geweest. Dus willen we zeker zijn dat we hem kunnen linken aan die andere feiten. Anders moeten we er rekening mee houden dat er mogelijk nog een exhibitionist in het spel is.”