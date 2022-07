Maurine Ricour pakt goud op Wereldspelen

Maurine Ricour heeft goud veroverd in de duatlon op de Wereldspelen. Voor de atlete uit het piepkleine Bever is het de tweede gouden medaille in een maand tijd, want eerder werd ze de allereerste wereldkampioen ooit op de gemengde aflossing.

De Wereldspelen brengt zo’n 4.000 atleten van over heel de wereld samen in sportonderdelen die niet aan bod komen op de Olympische Spelen. In het Amerikaanse Birmingham snelde de Beverse Maurine Ricour naar goud. Ze legde 10 kilometer lopen, 40 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen af in een tijd van 2 uur 1’38”. Ze was daarmee 20 seconden sneller dan de Japanse Ai Ueda. Het brons was voor de Venezolaanse Joselyn Brea Abreu. De duatlon op de Wereldspelen was een chaotische wedstrijd waarin bijna de helft van de deelnemers werd gediskwalificeerd.

Het goud van Ricour is al de negende gouden medaille van de Belgen op de Wereldspelen. Voor de atlete zelf is het de tweede gouden medaille op een internationaal tornooi in een maand tijd. Midden juni schreef ze duatlongeschiedenis door samen met haar teamgenoot Arnaud Dely in het Roemeense Târgu Mures wereldkampioen te worden op de allereerste gemengde aflossing ooit.

Foto: Instagram Team Belgium