Maximale energiewinst woningrenovatie: wereldprimeur in Halle

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei wil de energiefactuur van haar huurders doen dalen door de komende jaren 800 woningen te renoveren. Ze gebruiken daarvoor een gloednieuw meettoestel dat de energiewinst na renovatie minutieus kan bepalen. Die nieuwe methode is een wereldprimeur en is vanmorgen voorgesteld in Halle.

Woonpunt Zennevallei gebruikt de nieuwe meettechniek nu al voor de renovatie van 100 van z'n sociale woningen in Halle, maar gaat het in de toekomst ook gebruiken voor heel wat woningen in Beersel, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) was vanmorgen in Halle zelf ooggetuige van de nieuwe uitvinding. En ook RINGtv was erbij.