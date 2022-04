Mazenzele-Opwijk kampioen in tweede provinciale B

Eén punt, meer had Mazenzele-Opwijk vandaag niet nodig om kampioen te worden. Gemakkelijk zou het wel niet worden, want tegenstander Wemmel speelt ook een goed seizoen en staat op een mooie vijfde plek.

In de eerste helft spelen beide ploegen duidelijk met de handrem op, het risico wordt geschuwd en de nul houden lijkt heilig. De vele supporters blijven zo een beetje op hun honger zitten. In de tweede helft barst het dan toch helemaal los. Mazenzele-Opwijk jaagt op een doelpunt en dat krijgt het na een uur spelen. Gyimah brengt de Opwijkse supporters in extase. Even later is het helemaal feest wanneer Bokila de 2-0 tegen de touwen kan schieten.

Op het einde kan Wemmel nog de eerredder scoren, maar dat kan de feestvreugde niet temperen. Mazenzele-Opwijk wint met 2-1 van Wemmel en kroont zich tot de verdiende kampioen van tweede provinciale B.

Zo is er vandaag niet enkel carnaval Opwijk, maar ook een kampioenenfeestje te vieren.